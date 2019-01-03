مارسيلو غروهي .. صاحب القفاز الذهبي لحماية #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد بالأمس تعاقده مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي قادمًا من صفوف نادي جريميو البرازيلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء تعاقد مارسيلو غروهي لتدعيم صفوف حراسة مرمى العميد، بعد الأداء المهتز الذي ظهر به الحارس فواز القرني في المباريات الماضية للعميد.

وقبل تعاقد إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، تعاقدت إدارة العميد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف نادي يونج بويز السويسري.

ومن المتوقع إشراك مارسيلو غروهي في التشكيل الأساسي لنادي الاتحاد مع بداية مباريات الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مارسيلو غروهي بدأ مسيرته الكروية مع نادي جريميو منذ عام 2005 وظل مع الفريق حتى عام 2018 صعد خلال 13 عامًا إلى المراحل السنية المختلفة بالنادي حتى وصل إلى الفريق الأول.

ويملك مارسيلو غروهي سجلًا ذهبيًا مع نادي جريميو حيث حقق بطولة الدوري البرازيلي للدرجة الثانية في عام 2005، كذلك فاز بالعديد من البطولات مثل كأس البرازيل في عام 2016.

ويُعتبر الإنجاز الأبرز للحارس مارسيلو غروهي مع نادي جريميو هو الفوز ببطولة كوبا ليبرتادورس أو ” دوري أبطال أميركا الجنوبية” في عام 2017.

وتُوج مارسيلو غروهي كذلك بلقب كأس سوبر أميركا الجنوبية في عام 2018 مع نادي جريميو.

وبعد تعاقد الاتحاد مع مارسيلو غروهي، لا تزال الإدارة الاتحادية تسعى للتعاقد مع العديد من الصفقات وذلك من أجل تصحيح مسار العميد في مباريات الدور الثاني للعميد.

وقبل إتمام انتقاله إلى الاتحاد، كان مارسيلو غروهي وافق على الانضمام للعميد طبقًا لما أكدته تقارير صحفية برازيلية خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر.

وأكد مارسيلو غروهي بعد انضمامه للاتحاد أنه سيقاتل وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتائج إيجابية لمصلحة العميد.