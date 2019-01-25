ماريا كاري تغني للمرة الأولى في المملكة .. هنا التوقيت والتفاصيل

المواطن - جدة

سيكون جمهور بطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، على موعد مع العديد من الفقرات الفنية المميزة أبرزها حفل الفنانة ماريا كاري التي ستغني لأول مرة في المملكة .

النجمة العالمية ماريا كاري ستطل على جمهورها يوم 31 يناير الجاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

والمعروف أن ماريا كاري هي مغنية أمريكية، كاتبة للأغاني، منتجة أسطوانات، وممثلة من مواليد 27 مارس 1970، ولدت ونشأت في لونغ آيلاند، نيويورك.

ظهرت ماريا كاري على الساحة الفنية لأول مرة بعد ما صدر ألبومها الأول الذي يحمل اسمها ماريا كاري في عام 1990 الذي حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربع أغان متتالية في المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100. وواصلت النجاح مع عدة ألبومات إيموشن 1991، ميوزك بوكس 1993، ماري كريسماس 1994.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف أعلنت في وقت سابق عن تجهيز “قرية الغولف العائلية” حيث تعتبر أولى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة والمقرر إقامتها من ٣١ يناير وعلى مدى أربعة أيام، على ملاعب الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي أول بطولة عالمية رسمية لمحترفي الغولف على أراضي المملكة وواحدة من أحدث محطات الجولات الأوروبية، يتنافس فيها أبطال العالم على جوائز مالية كبرى.

وتستهدف القرية العائلية جميع أفراد العائلة ومن مختلف الأعمار، حيث من المقرر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة فيها بعد الانتهاء من المنافسات الرياضية ابتداء من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، بما فيها استعراض أبرز المهارات في رياضة الجولف، والدروس الأولية للتعرف عن قرب على رياضة الغولف الأنيقة، كما تحتضن القرية مسرحاً للفعاليات تعقد فيه جلسات الحوار مع نجوم البطولة، وتجرى عليه المسابقات بجوائزها المجزية، وتقام عليه العروض الترفيهية الحية، بالإضافة إلى توفير عربات الطعام ومناطق خاصة وآمنة لألعاب الأطفال.

وكان الاتحاد السعودي للجولف قد أعلن عن الجاهزية لاستضافة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف وبهذه المناسبة قال ماجد سرور رئيس اللجنة الفنية وعضو الاتحاد السعودي للجولف: “تُشكل البطولة السعودية الدولية للجولف محطةً مهمةً في التاريخ الرياضي للمملكة، حيث تشكل نافذة جديدة للمملكة ينضم من خلالها عشاق رياضة الغولف من جميع أنحاء العالم لمتابعة أبطالهم المفضلين من على أرض المملكة”.