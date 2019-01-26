مان سيتي ضد بيرنلي .. أبناء جوارديولا يكتسحون بخماسية وسولشاير يتجسس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد بيرنلي، في دور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوز نادي مانشستر سيتي بخماسية مقابل لا شيء، في لقاء أقيم اليوم على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد بيرنلي، بضغط هجومي كبير من قبل نادي مانشستر سيتي، والذي قاتل وسعى لإحراز الهدف الأول له في المباراة.

تمكن النجم البرازيلي جابرييل جيسوس من تسجيل الهدف الأول للسيتزنس في لقاء مان سيتي ضد بيرنلي بالدقيقة الثالثة والعشرين بعد تمريرة متقنة من زميله البرازيلي دانيلو.

وسعى السيتي لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد بيرنلي، ولكن دون فائدة لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد بيرنلي، ظل مانشستر سيتي يضغط بقوة حتى تمكن اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الثانية والخمسين.

تراجع نادي بيرنلي لخطوط الدفاع، حيث لم يستطع مجاراة قوة مانشستر سيتي الهجومية، حتى تمكن اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من تسجيل الهدف الثالث للسيتزنس بالدقيقة الحادية والستين، لتشير نتيجة مباراة مان سيتي ضد بيرنلي إلى تقدم مان سيتي بثلاثية دون رد.

لم يكتف لاعبي مانشستر سيتي بالثلاثية، وقاتلوا من أجل إحراز فوز عريض، حيث شهدت مباراة مان سيتي ضد بيرنلي تسجيل الهدف الرابع من قبل مانشستر سيتي عبر اللاعب لونج لاعب نادي بيرنلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة والسبعين.

واختتم النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهرجان الأهداف لنادي مانشستر سيتي، حيث تمكن من تسجيل الهدف الخامس في لقاء مان سيتي ضد بيرنلي من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة والثمانين.

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حرص على حضور لقاء مان سيتي ضد بيرنلي؛ لمتابعة أداء الجار مانشستر سيتي.