مان سيتي ضد ليفربول .. جوارديولا يخشى الغرق في الطوفان الأحمر

المواطن - محمد سمعة

تُعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمثابة عنق زجاجة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا والذي يسعى إلى قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز.

وقبل إقامة مباراة مان سيتي ضد ليفربول، يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة وبفارق سبع نقاط عن نادي ليفربول صاحب المركز الأول.

وفي حال تمكن السيتي من الفوز في مباراة مان سيتي ضد ليفربول فسيقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى أربع نقاط.

ويخشى المدرب بيب جوارديولا أن يكون الثلاثي الهجومي للريدز” محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو” في أفضل حالاتهم غدًا في مباراة مان سيتي ضد ليفربول خاصة أن فوز ليفربول باللقاء سيُبعد مانشستر سيتي عن المنافسة على لقب البريميرليج في الموسم الجاري.

وستُقام مباراة مان سيتي ضد ليفربول غدًا الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

ويذكر أن اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان قال قبل إقامة مباراة مان سيتي ضد ليفربول، إن السيتزنس لن يستسلم وسيقاتل من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

ووصف المدرب جوارديولا فريق ليفربول بأنه أفضل فريق في أوروبا وفي إنجلترا بالوقت الحالي، مضيفًا أن مباراة مان سيتي ضد ليفربول ستكون قوية وممتعة.

وسبق للريدز أن تفوق بشكل كبير في مباراتي مان سيتي ضد ليفربول في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حيث فاز ليفربول في الأنفيلد بثلاثية دون رد، وعاد ليفربول وكرر فوزه في ملعب الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

ويطمح الريدز للفوز في مباراة مان سيتي ضد ليفربول من أجل الوصول إلى النقطة رقم 57 والابتعاد عن مانشستر سيتي بفارق عشر نقاط.

وكان لقاء الدور الأول في مان سيتي ضد ليفربول انتهى بالتعادل بين الفريقين.