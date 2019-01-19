مان يونايتد ضد برايتون .. MAN U يعزف أجمل الألحان بثنائية بوغبا وراشفورد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد برايتون، في الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز نادي مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف.

ودخل نجوم مانشستر يونايتد مباراة مان يونايتد ضد برايتون، وذلك من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث والتقدم نحو المركز الرابع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ نجوم مانشستر يونايتد مباراة مان يونايتد ضد برايتون بضغط كبير، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح النجم الفرنسي بول بوغبا في إضافة الهدف الأول لنادي مانشستر يونايتد من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والعشرين بطريقة أكثر من رائعة.

وخلال الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد برايتون، حاول الأخير تسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي مانشستر يونايتد.

وظل اليونايتد يضغط بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد برايتون، حيث تمكن النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد من تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر بطريقة أكثر من رائعة بالدقيقة الثانية والأربعين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد برايتون بتقدم مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد برايتون، واصل الشياطين الحمر ضغطهم القوي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ظل نادي برايتون يسعى بقوة لتسجيل الهدف الأول في لقاء مان يونايتد ضد برايتون، حيث تمكن اللاعب باسكال جروس من إضافة الهدف الأول لبرايتون مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من لاعبي مانشستر يونايتد بالدقيقة الثانية والسبعين.

انتهت مباراة مان يونايتد ضد برايتون بتفوق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليرفع اليونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.