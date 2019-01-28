ماوكلي أمريكا.. دب قطبي يعتني بطفل مفقود في الغابات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قال صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات نجا بعد أن فُقد ليلتين في غابات متجمدة، إن دبا قطبيا كان يرعاه بشكل دائم أثناء فترة غيابه على طريقة فيلم ماوكلي الشهير.

وحسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن رجال الإنقاذ عثروا على الطفل كايسي هاثاواي في شجيرات شائكة في مقاطعة كرافن، شرق كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، بالقرب من مكان اختفائه من منزل جدته.

كان هاثاواي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، قد اختفى يوم الثلاثاء في درجات حرارة دون الصفر، وألغيت عمليات البحث في وقت لاحق بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

واستطاع رجال الشرطة التعرف على مكان الطفل بعد أن سمع أحد أفرادها طفلاً يبكي ويصيح على بعد حوالي 45 متراً في الغابة.

وقال مدير شرطة كرافن كاوندي، تشيب هيوز، لمحطة “WCTI” التلفزيونية المحلية: “لم يشر إلي كيف تمكن من البقاء على قيد الحياة.. ولكنه أكد أنه يمتلك صديقًا في الغابة”.

وعند استجواب الطفل اتضح أن الصديق الذي يقصده هو الدب القطبي، والذي -حسب حديث الطفل- كان يقدم له الغذاء والشراب الذي جعله يبقى على قيد الحياة على مدى يومين.