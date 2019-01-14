مبادرات محمد بن سلمان.. الشمول والتنوع والابتكار في المساندة

المواطن - الرياض

“طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا.. يجد فيه كل مواطن ما يتمناه” كلمات موجزة لكنها تحمل العديد من المعاني وتلخص طموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤيته لمستقبل المملكة، وهو في سبيل ذلك يسهر ويعقد اللقاءات ويتابع تفاصيل المشروعات ويسافر في جولات خارجية وداخلية بحثًا عن كل ما يعزز قيمة المواطن السعودي ومستقبله.

تنوع المبادرات وشموليتها

وتتنوع مبادرات ولي العهد لتشمل دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها من المبادرات التي تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية.

الابتكار والأثر المستدام

وعلى المستوى الاجتماعي تأتي مبادرات ولي العهد الخيرية والاجتماعية التي تهدف إلى تمكين الشباب وذوي الدخول المتوسطة وتأهيلهم من خلال فرص تنموية تتميز بالابتكار والأثر التنموي المستدام.

فبعد مبادراته المتعددة في دعم الجمعيات الخيرية خلال العام الماضي من حسابه الخاص أعلن سموه هذا العام عن إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان انطلاقًا من سعي ولي العهد في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، وامتداداً لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة

مبادرات ولي العهد تتميز بأنها تتلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة وتلبي تطلعاته وتسبق توقعاته كما تتميز بأنها تستهدف الفئات المختلفة بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويقدم سند محمد بن سلمان مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعمين المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

تحقيق أهداف رؤية 2030

تتميز مبادرات ولي العهد كذلك بأنها تأتي متوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

الوصول إلى المستفيد الفعلي تهدف مبادرات ولي العهد إلى استفادة شرائح متعددة من المجتمع، وذلك من خلال معايير واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى المستفيد الفعلي.

الاعتماد على التقنية تسعى مبادرات ولي العهد ومن ضمنها برنامج سند محمد بن سلمان إلى الاعتماد على الأدوات التقنية؛ لتسهيل وصول البرنامج إلى جميع أفراد المجتمع السعودي والمستفيدين منه وعدم عرقلة عملية تسليم المساعدات عبر قنوات بيروقراطية وتعقيدات إدارية.