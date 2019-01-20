مباراة الأردن وفيتنام .. ركلات الترجيح تُطيح بالنشامى

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الأردن وفيتنام التي أُقيمت على استاد آل مكتوم، في أولى مواجهات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، بهزيمة منتخب النشامى بركلات الترجيح.

وبدأت مباراة الأردن وفيتنام بشكل سريع من المنتخبين، لرغبتهما في تسجيل هدف مبكر؛ وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، وتمكن منتخب النشامى من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 39.

وجاء الهدف عن طريق النجم بهاء عبدالرحمن من ركلة حرة مباشرة سجلها بطريقة مميزة، ليمنح منتخب النشامى التقدم في الشوط الأول من مباراة الأردن وفيتنام في ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

ولم ينتظر المنتخب الفيتنامي كثيرًا لهز الشباك في الشوط الثاني، وتمكن كونغ فيونغ نغوين، في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 من عمر مباراة الأردن وفيتنام اليوم، ليضغط المنتخبان بحثًا عن إحراز هدف جديد.

وتراجع أداء منتخب النشامى وسط تألق من حارس مرماه عامر شفيع، وانحصر بعد ذلك اللعب في وسط الملعب، لينتهي وقت مباراة الأردن وفيتنام الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم إلى لعب شوطين إضافيين.

واتسم أداء اللاعبين في الشوط الأول الإضافي من مباراة الأردن وفيتنام بالحذر الشديد، خوفًا من استقبال هدف، باستثناء انفراد النجم ياسين البخيت، ولم يتغير الحال كثيرًا في الشوط الإضافي الثاني، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح.

ونجح النشامى في تسجيل ركلتين ترجيح، واهتزت شباكه بـ3 ركلات، لتنتهي مباراة الأردن وفيتنام اليوم، بتأهل المنتخب الفيتنامي إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019.