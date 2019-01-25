مباراة الزمالك أطاحت به.. ماذا قدم حسام حسن مع بيراميدز ؟

المواطن - مروة نبيل

لم يكن يتوقع حسام حسن أن تتسبب مباراة الزمالك المؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، في الإطاحة به من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعد 87 يومًا على توليه المسؤولية.

وانتهت مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليُقرر مالك نادي بيراميدز، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن من منصبه.

وتولى حسام حسن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قبل 87 يومًا، خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني ريكاردو لافولبي، وقاد الفريق في 11 لقاء، وكان آخرها مباراة الزمالك بالأمس، والتي كانت سببًا في إقالته.

وقاد حسام حسن فريق بيراميدز في 11 مواجهة، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في 5 لقاءات، وفشل في انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد التعادل في مباراة الزمالك بالأمس، ليحتل الوصافة برصيد 39 نقطة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة حسام حسن في تسجيل 24 هدفًا، واهتزت شباكه بـ12 هدفًا، وكان آخرها ثلاثية في مباراة الزمالك بالأمس، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وكان أكبر فوز يُحققه بيراميدز تحت قيادة حسام حسن خلال مواجهة الاتحاد، حينما فاز بثلاثية نظيفة، فيما تُعد نتيجة 1/1، هي الأكثر تحقيقًا، بعدما تكررت ضد وادي دجلة، إنبي والإنتاج الحربي.

واعتمد حسام حسن على 27 لاعبًا خلال مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ويُعد الثنائي نبيل عماد دونجا، وأحمد أيمن منصور هما الأكثر مشاركة، بعدما لعبا جميع المباريات تحت قيادته.

وقبل مباراة الزمالك بالأمس، دعم فريق بيراميدز صفوفه في عهد حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية بـ7 لاعبين، أبرزهم الثنائي القادم من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المصري عبدالله السعيد والسوري عمر خربين.