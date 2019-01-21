مباراة السعودية واليابان .. الساموراي يُنهي الشوط الأول متفوقًا بهدف

المواطن - محمد سمعة

انتهى الشوط الأول منذ قليل في مباراة السعودية واليابان بتقدم المنتخب الياباني بهدف دون رد في لقاء يُقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليًا في دولة الإمارات.

ومنذ بداية الشوط الأول حاول المنتخب السعودي تسجيل الهدف الأول وصنع فرص تهديفية ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي ياباني.

ونجح منتخب اليابان بعد ذلك في تسجيل الهدف الأول له حتى الآن عبر اللاعب تومياسو تاكيهيرو بالدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وحاول الأخضر تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة، لتزداد الأمور صعوبة على المنتخب السعودي.

وسيكون الأخضر مطالبًا بتسجيل هدف التعادل في أول الشوط الثاني من أجل الإبقاء على حظوظه في العبور لدور الثمانية.

تُقام مباراة السعودية واليابان على ملعب الشارقة في دولة الإمارات، حيث حرص جمهور الأخضر على الحضور للدعم والمساندة.