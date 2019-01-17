مباراة السعودية وقطر .. جماهير الأخضر تتوافد على ملعب زايد

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الأخضر في التوافد على ملعب مدينة زايد الرياضية، لحضور مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019 من المدرجات.

ونشر حسابا المنتخب السعودي و”واس”، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الأخضر قبل انطلاق مباراة السعودية وقطر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس آسيا 2019.

وضمن الأخضر التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019 قبل مباراة السعودية وقطر اليوم، إلا أنه يسعى لتحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة، بعد تغلبه على كوريا الشمالية ولبنان في أول جولتين.

ويحتل الأخضر قبل مباراة السعودية وقطر اليوم، المركز الثاني في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 بفارق الأهداف عن العنابي، ثم لبنان ومنتخب كوريا الشمالية بدون نقاط.

وقبل مباراة السعودية وقطر اليوم، لعب الأخضر ضد العنابي 38 مباراة من قبل، وكانت الغلبة لصالح المنتخب الوطني الذي نجح في الفوز في 17 مواجهة، وتعادل في 15 لقاء، وهُزم في 6 مباريات فقط.