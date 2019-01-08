مباراة السعودية وكوريا الشمالية .. الأخضر يدك حصون الكوريين برباعية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السعودية وكوريا الشمالية- منذ قليل- بفوز الأخضر برباعية دون رد، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019 والمقامة حاليًّا في دولة الإمارات.

وخلال الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الشمالية، ضغط الأخضر هجوميًّا وبشكل قوي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة.

وبعد محاولات هجومية مكثفة تمكن اللاعب هتان باهبري من تسجيل الهدف الأول للأخضر في مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر تصويبة قوية.

وحاول الأخضر إنهاء الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الشمالية مسجلًا الهدف الثاني، وكان له ما أراد عبر اللاعب محمد آل فتيل في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الشمالية بتقدم المنتخب السعودي بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر هجماته النارية من أجل تسجيل الهدف الثالث في مباراة السعودية وكوريا الشمالية وقتل المباراة لصالحه.

وتمكن النجم سالم الدوسري من إضافة الهدف الثالث في مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالدقيقة السبعين بطريقة أكثر من رائعة.

ووسط تراجع تام من المنتخب الكوري، كثف الأخضر من هجماته حتى تمكن اللاعب فهد المولد من تسجيل الهدف الرابع في مباراة السعودية وكوريا الشمالية بالدقيقة الثامنة والثمانين.

وانتهت مباراة السعودية وكوريا الشمالية بفوز المنتخب السعودي برباعية دون رد ليحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب كوريا الشمالية عند صفر من النقاط.

وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الشمالية، كان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قرر استبعاد اللاعب سلمان الفرج من قائمة الأخضر المشاركة في البطولة الآسيوية بسبب الإصابة.

وبعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب اللبناني في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، بينما سيواجه منتخب كوريا الشمالية نظيره القطري.