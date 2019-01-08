مباراة السعودية وكوريا الشمالية .. هتان يسجل الهدف الـ1000 للأخضر

مباراة السعودية وكوريا الشمالية .. هتان يسجل الهدف الـ1000 للأخضر

2019/01/08
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم هتان باهبري، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي، من تسجيل الهدف الأول للأخضر في شباك منتخب كوريا الشمالية في لقاء الفريقين بالجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم آسيا على تويتر أن هتان باهبري تمكن من تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي.

وكان المنتخب السعودي أنهى الشوط الأول متفوقًا على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة هدفين دون رد في مباراة مُقامة على ملعب راشد مكتوم بن راشد في دولة الإمارات.

ويسعى الأخضر للفوز وحصد أول ثلاث نقاط، قبل مواجهة منتخب لبنان في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات يوم السبت المقبل.



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