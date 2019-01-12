مباراة السعودية ولبنان .. بيتزي يدفع بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن تشكيلة الأخضر في مباراة السعودية ولبنان اليوم التي ستُقام على استاد آل مكتوم.

وجاء تشكيل الأخضر الأساسي في مباراة السعودية ولبنان اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، عبد الله عطيف، حسين المقهوي، وعبد العزيز البيشي.

ويقود هجوم الأخضر في مباراة السعودية ولبنان اليوم، في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، كلًا من سالم الدوسري، هتان باهبري وفهد المولد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ولبنان اليوم، كلًا من؛ وليد عبد الله، عبد الإله العمري، أيمن الخليف، نوح الموسى، يحيى الشهري، محمد الصيعري، إبراهيم غالب، سلطان الغنام، عبد الرحمن غريب ومحمد اليامي.

ويدخل بيتزي مباراة السعودية ولبنان اليوم بهدف تحقيق الفوز، من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، والمنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزائن الأخضر من عام 1996.

وقبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، فاز الأخضر على كوريا الشمالية برباعية دون رد في أولى مواجهاته ببطولة كأس آسيا 2019، فيما هُزم منتخب الأرز بهدفين نظيفين أمام قطر.

ويحتل الأخضر قبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، صدارة المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، يليه قطر، ثم منتخب الأرز، وتتذيل كوريا الشمالية الترتيب بدون نقاط.