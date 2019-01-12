مباراة #السعوديه_لبنان .. صاروخية المولد تهدي التقدم للأخضر بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ولبنان- منذ قليل- بتقدم الأخضر بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في الإمارات.

وتمكن النجم فهد المولد من تسجيل الهدف الأول في المباراة للمنتخب السعودي عبر قذيفة مُدوية بالدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول عجز حارس مرمى لبنان عن صدها.

ورغم سيطرة الأخضر الواضحة، لم يتمكن المنتخب السعودي من تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم الأخضر بهدف.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ليضمن بذلك التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة الآسيوية.

وتُقام مباراة السعودية ولبنان على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.