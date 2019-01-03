مباراة #النصر والجندل .. موسى يعود وحمدالله يواصل الإبداع

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة النصر والجندل التي أُقيمت على ملعب نادي العروبة، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، تألقًا شديدًا من ثنائي العالمي أحمد موسى وعبد الرزاق حمدالله.

وانتهت مباراة النصر والجندل اليوم، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بسداسية دون رد، ليتأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر الفائز من لقاء الوطني والأنصار.

وعاد النيجيري أحمد موسى إلى التهديف في مباراة النصر والجندل اليوم، بعد غيابه عن هز الشباك خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الست الماضية، ونجح في تسجيل هدفين بلقاء دور الـ64.

وقبل هدفيه في مباراة النصر والجندل اليوم، يعود آخر هدف سجله أحمد موسى إلى مباراة العالمي والشباب ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أُقيمت، يوم 23 من شهر نوفمبر الماضي.

وواصل المغربي عبد الرزاق حمدالله تألقه الشديد مع العالمي خلال الفترة الأخيرة، وسجل هاتريك في مباراة النصر والجندل اليوم، ليقود الأصفر لتحقيق فوز عريض؛ والتأهل إلى دور الـ32.

ونجح عبد الرزاق حمدالله في تسجيل 7 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال مبارياته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الشهر الماضي، ليُكمل تألقه بثلاثية جديدة في مباراة النصر والجندل اليوم.

ولم يكتف البرازيلي جوليانو بصناعة الأهداف في مباراة النصر والجندل اليوم، وسجل هدف العالمي الخامس في الدقيقة 88.