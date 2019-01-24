مباراة برشلونة وإشبيلية الأكثر مشاهدة هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

حققت مباراة برشلونة وإشبيلية التي أُقيمت، مساء أمس الأربعاء، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، رقمًا مميزًا.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن مباراة برشلونة وإشبيلية تفوقت على جميع مواجهات هي كأس ملك إسبانيا الموسم الرياضي الحالي، لتُصبح الأكثر مشاهدة في البطولة المحلية عبر قناة ” La 1″.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مباراة برشلونة وإشبيلية بالأمس تابعها 2 مليون و935 ألف مشاهد، مؤكدة أن هذا الرقم ارتفع في بعض أوقات مواجهة ربع نهائي كأس الملك إلى 8 ملايين و309 آلاف مشاهد.

وانتهت مباراة برشلونة وإشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوز الفريق الأندلسي على أرضه ووسط جمهوره بهدفين دون رد، سجلهم اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة 58، وعزز وسام بن يلدر تقدم فريقه في الدقيقة 76.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء يوم الأربعاء المقبل، في معقل البارسا ملعب “كامب نو”، ويحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز بفارق 3 أهداف، من أجل التأهل لمنافسات المربع الذهبي.