مباراة بورنموث ضد تشيلسي تُجبر البلوز على الدعم بصفقة قوية

المواطن - مروة نبيل

فجرت مباراة بورنموث ضد تشيلسي ثورة غضب لدى جماهير البلوز، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت مباراة بورنموث ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “فيتاليتي”، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز برباعية، بواقع هدفين للاعب جوساي كينج، وهدف لكل من دافيد بروكس، وتشارلي دانيلز.

وأكدت صحيفة “ميرور”، أن البلوز بدأ في التحرك لضم لاعب الوسط الفرنسي عبد الله دوكوري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي، بعد تراجع مستوى اللاعبين، ما أفقده السيطرة في مباراة بورنموث ضد تشيلسي بالأمس.

وأوضحت أن المدير الفني ماوريسيو ساري، اشتكى كثيرًا من عدم ضم لاعب بديل للإسباني سيسك فابريجاس، الذي انتقل إلى صفوف موناكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتُفجر مباراة بورنموث ضد تشيلسي أزمة خط الوسط مُجددًا.

وفشل البلوز في إتمام صفقة لاعب وسط كالياري، نيكولو باريلا، ولاعب زينيت الروسي ليوناردو باريديس، الذي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ليعود الاهتمام باللاعب دوكوري بعد مباراة بورنموث ضد تشيلسي بالأمس.

ويرتبط دوكوري بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد الإنجليزي يمتد حتى منافسات عام 2023، ما يُصعب من مهمة تشيلسي في إنهاء الصفقة سريعًا، ولكن يعول البلوز على رغبة اللاعب الفرنسي.

وبعد مباراة بورنموث ضد تشيلسي في الجولة الـ24، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز عند النقطة 47 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد بورنموث لـ33 نقطة في المركز العاشر.