مباراة سوريا وأستراليا .. الكانجرو يسقط النسور بثلاثية في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة سوريا وأستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز الكانجرو الأسترالي بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل.

وبدأت مباراة سوريا وأستراليا بضغط كبير من لاعبي الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ونجح نجم الكانجرو الأسترالي، أوير مابيل في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 41.

ولم يستمر تقدم الكانجرو الأسترالي كثيرًا، حيث نجح النجم عمر خربين في تسجل هدف التعادل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة سوريا وأستراليا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وتمكن النجم كريس يكونوميديس من هز شباك نسور قاسيون في الدقيقة 54، قبل أن يُحرز عمر السومة هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني في مباراة سوريا وأستراليا اليوم.

وفي الوقت الذي توقع فيه نهاية مباراة سوريا وأستراليا بالتعادل؛ وحصد كل منتخب لنقطة واحدة، سجل عزيز بيهيش هدف الكانجرو الأسترالي الثالث في الدقيقة 93، ليقود منتخب بلاده لفوز هام، ويُطيح بالنسور من كأس آسيا 2019.

وبعد مباراة سوريا وأستراليا اليوم، تأهل الكانجرو الأسترالي إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2019، بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما اكتفى النسور الترتيب بحصد نقطة واحدة، ليُغادر البطولة القارية من دور المجموعات.

وجاء ترتيب المجموعة بعد مباراة سوريا وأستراليا اليوم كالتالي، الأردن في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، ثم الكانجرو الأسترالي بـ6 نقاط، يليه منتخب فلسطين برصيد نقطتين، وتذيل النسور بنقطة واحدة.