مباراة سوريا والأردن .. طارق خطاب الأفضل

المواطن - مروة نبيل

انتزع نجم منتخب النشامى، طارق خطاب لقب الأفضل في مباراة سوريا والأردن اليوم، التي أُقيمت على استاد خليفة بن زايد، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وظهر طارق خطاب بمستوى مميز في مباراة سوريا والأردن اليوم، حيث نجح في تسجيل هدف منتخب النشامى الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وقاد خط الدفاع للتصدي لهجمات نسور قاسيون بنجاح.

وانتهت مباراة سوريا والأردن في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز منتخب النشامى بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين إلى منافسات الدور التالي من المسابقة القارية.

وتمكن موسى التعمري من تسجيل الهدف الأول بعد مرور 26 دقيقة على انطلاق مباراة سوريا والأردن اليوم، قبل أن يُعزز نجم اللقاء طارق خطاب تقدم النشامى بهدف ثانٍ من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 43.

وبعد سوريا والأردن اليوم، ضمن منتخب النشامى التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد نسور قاسيون عند نقطة واحدة من التعادل مع فلسطين.