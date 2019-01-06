مباراة سوريا وفلسطين تشهد أول حالة طرد في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة سوريا وفلسطين المُقامة الآن على إستاد الشارقة، أول حالة طرد في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي انطلقت منافساتها، مساء أمس السبت، بمباراة الإمارات والبحرين.

ومنح حكم مباراة سوريا وفلسطين المُقامة الآن، البطاقة الصفراء الثانية؛ ثم أشهر البطاقة الحمراء للاعب محمد صالح في الدقيقة 69 من أحداث الشوط الثاني، بعد تدخله العنيف على نجم صقور قاسيون، عمر خربين.

وتُشير نتيجة مباراة سوريا وفلسطين المُقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019 إلى التعادل السلبي بين المنتخبين.

وانتفض لاعبو صقور قاسيون بعد طرد محمد صالح، بحثًا عن هز الشباك، وانتزاع نقاط مباراة سوريا وفلسطين للمنافسة على صدارة المجموعة الثانية، بعد فوز المنتخب الأردني الأول لكرة القدم بهدف نظيف على نظيره الأسترالي اليوم.