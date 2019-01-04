مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. ثنائية أغويرو وساني تُسقط الريدز للمرة الأولى

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز فريق مان سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بضغط هجومي كبير من قبل نادي مانشستر سيتي والذي واصل بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول.

وحاول فريق الريدز كثيرًا خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وتمكن النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من تسجيل الهدف الأول للسيتزنس في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية فشل أليسون حارس مرمى ليفربول في صدها.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، كثف المدرب الألماني يورجن كلوب من تعليماته للاعبيه بضرورة الضغط الهجومي وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل.

واصل الريدز ضغطه حتى تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الرابعة والستين من عمر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في طريقها للتعادل الإيجابي، كشر الألماني ليروي ساني عن أنيابه ليُسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالدقيقة الثالثة والسبعين بطريقة أكثر من رائعة.

حُسمت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بفوز مان سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أصبح رصيد السيتزنس بعد الفوز 50 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يُشارك اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم السيتي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بسبب الإصابة والتي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وتعرض الريدز للخسارة للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.