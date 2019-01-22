مباراتان الثلاثاء في ثمن نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل اليوم منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمباراتين حيث يواجه الباطن منافسه الرائد، ويلتقي أبها مع نادي الجيل.

وستنطلق مباراة الباطن والرائد في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

أما المباراة الأخرى فستكون بين فريقي أبها والجيل وتنطلق في تمام الساعة الرابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويذكر أن نادي النصر تأهل لربع النهائي بعد اكتساح الفيحاء بسداسية دون رد في مباراة شهدت تألق من اللاعب عبد الرزاق حمدالله والذي سجل أربعة أهداف.

كما تمكن نادي الاتحاد من العبور لدور الثمانية بعد فوزه على التقدم بثلاثية دون رد، وفاز نادي الهلال على النادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين.

ويذكر أن البرازيلي رومارينيو سجل هدفين لنادي الاتحاد في مباراة التقدم.