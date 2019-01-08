مباراتان اليوم في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي العراق وفيتنام حيث تُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة زايد الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي السعودية وكوريا الشمالية، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب راشد آل مكتوم.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق انطلاقة قوية وذلك بالفوز في أولى الجولات من أجل رفع الروح المعنوية للمنافسة على اللقب الآسيوي.

ويذكر أن المنتخب الإيراني كان نجح في الفوز على منتخب اليمن بالأمس بخماسية دون رد، بينما فاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب الفلبين بهدف دون رد.

وتمكن منتخب الصين من الفوز على منتخب قيرغيزستان بثنائية مقابل هدف.