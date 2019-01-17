مباريات #السعوديه_قطر .. ماجد عبدالله هدافها التاريخي .. والخليوي الأكثر مشاركة

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم لمواجهة المنتخب القطري ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر بعض الإحصائيات والأرقام عن تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد منتخب قطر.

يُعد النجم الأسطوري ماجد عبدالله لاعب النصر الأسبق هو الهداف التاريخي لمواجهات السعودية وقطر برصيد سبعة أهداف، أما النجم الراحل محمد الخليوي مدافع الأهلي والاتحاد الأسبق الأكثر مشاركة في مباريات السعودية وقطر برصيد عشر مباريات.

ولعب المنتخب السعودي بشكل عام مع المنتخب القطري 38 مباراة، حيث فاز الأخضر في 17 مباراة وتعادل في 15 وفاز منتخب قطر في 6 لقاءات فقط.

وسجل الأخضر 52 هدفًا في شباك قطر، بينما أحرز منتخب قطر 27 هدفًا طوال الـ38 مباراة.

لم يسبق للمنتخب السعودي الفوز على منتخب قطر في بطولة كأس أمم آسيا، حيث تعادل المنتخبان في ثلاث مناسبات في بطولات كأس آسيا أعوام 1984 و 1992 و 2000.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز وحصد النقاط الثلاث، ليحصد العلامة الكاملة أي الوصول إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب السعودي فاز في أول جولتين على المنتخب الكوري الشمالي برباعية دون رد، وعلى المنتخب اللبناني بثنائية نظيفة.

ويذكر أن المدرب خوان أنطونيو بيتزي أكد بأن الأخضر سيقاتل من أجل الفوز على المنتخب القطري رغم تأهله لدور الـ 16.