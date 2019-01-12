مبروك لمنتخبنا .. لحظات الوفاء والإخلاص سهّلت عبور الأخضر

المواطن - محمد سمعه

لايمكن تجاهل أو إغفال الدعم الجماهيري الرائع للمنتخب السعودي وذلك عندما بدأ مشواره الآسيوي بلقاء كوريا الشمالية ثم مواجهة منتخب لبنان في الجولة الثانية.

وتحدث الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر عن الدعم الجماهيري المميز للأخضر والذي كان واضحًا من جميع الفئات والأعمار السنية، حيث حرص المسن والأطفال والشباب على التواجد في مدرجات ملعب آل مكتوم بنادي النصر لمشاهدة لقاء السعودية ولبنان.

لاشيء يقف أمام تشجيع الأخضر

كذلك لفتت صورة لشاب سعودي مصاب وهو جالس على الكرسي المتحرك يتابع المباراة، الأنظار خاصة أنه أصر على تشجيع منتخب بلاده أمام لبنان غير مكترثًا بإصابته وعدم قدرته على السير على الأقدام.

ولم يخيب المنتخب السعودي الأمال وكافأ الحضور السعودي في المدرجات بالفوز بأداء فني وبإقناع على المنتخب اللبناني بنتيجة هدفين دون رد.

نظافة الشباك تُسعد الكثيرين

ويُعد أبرز شيء حققه المنتخب السعودي في أول جولتين، هو الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين، حيث فاز الأخضر في لقاء الجولة الأولى على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد، ثم تفوق على منتخب لبنان بنتيجة هدفين دون رد.

ونال اللاعب هتان باهبري لاعب الأخضر، لقب أفضل لاعب في مباراة لبنان، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار في المباراة.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب قطر يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات، حيث سيسعى الأخضر للفوز والحصول على العلامة الكاملة في مجموعته.