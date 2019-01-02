متحدث #الشباب يرد على استفتاء KSA SPORTS الاستفزازي

المواطن - محمد سمعة

رد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب على التصويت والذي وضعته قناة KSA SPORTS لاختيار أفضل مدافع في الدور الأول في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أحمد المسعود ردًا على منشور KSA SPORTS قائلًا: إذا خلص التصويت علمونا.

ونشر أحمد المسعود صورة للمدافع الجزائري جمال بلعمري مع رده، كدليل واضح على غضب نادي الشباب بسبب عدم إدراج المدافع بلعمري ضمن قائمة أفضل مدافعي الدوري في مباريات الدور الأول.

ويذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.

وكان استفتاء KSA SPORTS حول اختيار أفضل مدافعين عن مباريات الدور الأول اقتصر على وجود” البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر، الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الهلال، التشيلي دياز لاعب الأهلي، البرتغالي ريكاردو ماتشادو لاعب نادي التعاون، البرازيلي إيجور روسي لاعب نادي الفيصلي”.