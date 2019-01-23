متى يعود الأخضر للمباريات الرسمية بعد الخروج الآسيوي؟

المواطن - محمد سمعة

سيستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض غمار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم عام 2022 في العام الحالي وذلك بعد الخروج من بطولة كأس آسيا 2019.

وكان الأخضر ودع يوم الاثنين الماضي منافسات كأس آسيا من دور الستة عشر بعد الخسارة من المنتخب الياباني بهدف دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب نادي الشارقة.

وخلال برنامج ” في المرمى” والمذاع على قناة العربية كشف الإعلامي بتال القوس خلال حديثه مع قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الأخضر سيخوض أولى المباريات الرسمية له في شهر سبتمبر المقبل، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

ولم يحدد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مصير مباريات الدوري في حال إقامة مباراة ودية للمنتخب السعودي في شهر مارس المقبل، حيث أكد أن الأخضر لم يتفق حاليًا مع من سيواجه خلال يوم الفيفا بشهر مارس القادم.

وحتى الآن لم يُحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم مصير المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي حيث طلب قصي الفواز تقارير من الجهازين الفني والإداري حول أداء الأخضر بالفترة الماضية.

وكان الاتفاق مع بيتزي ينص على قيادة الأخضر في بطولة كأس آسيا، بعد قيادته للمنتخب السعودي في مونديال روسيا، وينتهي العقد بمجرد انتهاء مشاركة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا.