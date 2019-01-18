مجلة أميركية: انهيار نظام الملالي بات حقيقة مؤكدة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت مجلة “تاون هول” البريطانية، أن مظاهر الضعف بدأت تتغلب على التماسك المزعوم الذي يحاول النظام الإيراني تصويره خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأشهر الماضية بدأت تؤتي ثمارها بقوة خلال الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن آلام العقوبات الأميركية الأخيرة تتناسب طرديًا مع زيادة تصريحات مسؤولي الملالي المنددة بالولايات المتحدة، والتي في الوقت نفسه تزعم ضعف الموقف العالمي في مواجهة الإرهاب والسياسات التصعيدية المتواصلة من جانب الملالي.

وأوضحت أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الإيراني تحت حكم الملالي، تشير إلى قرب انطلاقه في ثورة عارمة ضد ممارساته، وهو الأمر الذي يقابله الملالي بالعنف واستخدام القوة المفرطة، ما قد يستدعي تدخلا دوليا لإيقافه.

وقالت “تاون هول” إن المؤشرات الأولية تؤكد أن العقوبات الأميركية المستعادة على إيران تسبب ألمًا حقيقيًا للنظام الحاكم، موضحة أن تلك العقوبات ستأتي بثمارها عندما يُعلن الملالي رغبته في التفاوض مجددًا على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مايو الماضي.

وخلال يناير الجاري، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران باتت الآن مُحاطة بمجموعة من التحديات الكبيرة على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي قد يدفعها للقبول بشروط واشنطن للتفاوض مجددًا بشأن الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الأميركي إن إيران لا تؤدي بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن طهران ترغب في إجراء محادثات مع أمريكا.

وخلال العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وخلال الأشهر القليلة الماضية، فرضت إدارة ترامب سلسلة من العقوبات على إيران، وهو الأمر الذي أدى إلى هزة كبيرة على المستوى الاقتصادي.

وأضاف ترامب أن الاقتصاد الإيراني تضرر بشدة بسبب هذه العقوبات، مشيرًا إلى أنهم “لا يقومون بعمل جيد.. إنهم يريدون التحدث مع الولايات المتحدة”.