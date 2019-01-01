مجلس الوزراء بتشكيله الجديد يعقد اليوم أولى جلساته في 2019

مجلس الوزراء بتشكيله الجديد يعقد اليوم أولى جلساته في 2019

2019/01/01
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يعقد مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق للأول من يناير 2019، أولى جلساته الأسبوعية؛ بعد توقفها الثلاثاء الماضي، في أول أسبوع عقب إقرار الميزانية العامة للدولة وفقاً لما هو معمول به.

وتعتبر جلسة اليوم، الأولى للمجلس بعد صدور الأمر الملكي الكريم، الخميس الماضي، بتشكيل المجلس الوزاري الجديد .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن، الأسبوع قبل الماضي، الميزانية العامة للدولة لعام 2019، التي صنفت كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة.

ومن المقرر أن يؤدي الأمراء والوزراء الذين صدرت أوامر ملكية الخميس الماضي بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، اليوم الثلاثاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

 



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