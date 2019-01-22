مجموعة البحري تعلن توفر وظائف إدارية في الرياض والدمام

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة بالرياض والدمام، بمسمى (مدير ضمان الجودة والامتثال، ومسؤول المبيعات التنفيذية، ومحلل الحسابات المستحقة الدفع)، لحملة درجة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير ضمان الجودة والامتثال (Manager – QA and Compliance) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في الإدارة أو الهندسة الصناعية.

– خبرة ما بين 7 إلى 12 سنة في إدارة الأعمال والجودة وإدارة الامتياز التشغيلي.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مسؤول المبيعات التنفيذية (Sales Executive) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في الشحن التجارية.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

3- محلل الحسابات المستحقة الدفع (Account Payable Analyst) (الدمام):

– درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة أو ما يعادلها.

– خبرة ما بين سنة إلى سنتين في الوحدات المالية لتخطيط موارد المؤسسات.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/01/22م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).