محادثات رسمية تجمع الجبير وخالد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي

محادثات رسمية تجمع الجبير وخالد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي

2019/01/14
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، إلى الرياض اليوم، في زيارة للمملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.

من جهة أخرى أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، بحضور سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، محادثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي تناولت الشراكة بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ هشام بن سيف.



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