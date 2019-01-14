محافظ بارق يدشن فعاليات البرنامج التثقيفي لجامعة الملك خالد

محافظ بارق يدشن فعاليات البرنامج التثقيفي لجامعة الملك خالد

2019/01/14
الساعة 7:01 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- أحمد الشهري - بارق

دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم ، فعاليات البرنامج التثقيفي والذي  تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد ، وذلك بمقر المركز الحضاري ببارق ، وذلك بحضور رؤساء المراكز التابعة ومديري الإدارات الحكومية وممثلين من الجامعة .

وفي بداية الافتتاح أشاد محافظ بارق بالجهود التي يقوم بها جامعة الملك خالد حيث تقديم الكثير من الخدمات الاجتماعية المستمرة والمتواصلة لأبناء المنطقة ومجتمعها المحلي .

وأقيمت بعد ذلك العديد من الدورات إيذاناً ببدء البرنامج ، وقدم الدكتور عبدالعزيز الهاجري عميد التطوير والجودة دورة بعنوان إدارة اﻷولويات للقيادات اﻹدارية والتعليمية في المحافظة ، كما قدم الدكتور سعيد سعد آل هادي وكيل عمادة التطوير والجودة دورة بعنوان الجودة الشاملة في التعليم ، وفي ذات السياق قدمت الدكتورة نجاة أنيس في الثانوية الأولى للبنات دورة بعنوان مخرجات التعلم .



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