محافظ خميس مشيط يزور مصابي الحد الجنوبي وينقل لهم تحيات القيادة

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

زار محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح أمس الخميس، عددًا من المصابين المشاركين بالحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج ‏في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي وعدد من المسؤولين بإدارة المستشفى.

ونقل ابن مشيط للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وتمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

وعبّر خلال حديثه مع المصابين عن اعتزاز القيادة والشعب بشجاعتهم وتقديرهم لتضحياتهم، سائلًا الله لهم الصحة والعافية.

رافق المحافظ خلال الزيارة مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحة وفيصل بن مشيط.

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