محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهراني

المواطن - خميس مشيط

نقل محافظ خميس الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتعازي سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إلى أسرة شهيد الواجب العريف محمد بن مسفر عايض الشهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي بحادث مروري في مهمة رسمية أثناء تأديته واجبه الوطني بمنطقة نجران.

وكان في رفقته مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة الأستاذ فهد أبو ملحة ومدير شرطة خيبر الجنوب.

وقال ابن مشيط: أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدًا يؤدي مهامه وواجباته تجاه وطننا الغالي، ونحن جميعًا فداء لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله ابننا مات من أجل الوطن شهيدًا، ونحن جميعًا فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.