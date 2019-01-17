محافظ رفحاء يدشن مبادرات ثانوية الحسن البصري

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

دشن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني صباح اليوم مبادرات ثانوية الحسن البصري، بحضور عدد من رؤساء الإدارات بالمحافظة.

وشمل التدشين تطبيق جوال المدرسة وكراسي العلم وبرنامج طموحي بالإضافة لفعاليات الحسن البصري الموجهة لطلاب المدرسة.

وبُدئ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة قائد المدرسة مطلق التومي رحب فيها بالحضور وشارحاً أهداف وأهمية هذه المبادرات.

بعد ذلك دون محافظ رفحاء كلمة في سجل زيارات المدرسة عبر فيها عن سعادته لما رآه من مبادرات وأفكار جديدة في المدرسة، ومؤكداً أن هذه الفعاليات والمبادرات غير مستغربة على قطاع التعليم بالمحافظة وصولاً لتحقيق رؤية 2030.