محافظ محايل: الأعمال التطوعية الشبابية مصلحة وطنية عليا بامتياز

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أكد محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة أن الأعمال التطوعية الشبابية مصلحة وطنية عليا بامتياز، ويجب أن تتضافر الجهود لدعمها من خلال التعريف بدور الشباب من خلال الإعلام الرسمي والخاص، والتعريف بجدوى الأعمال التطوعية، ودورها في بناء المجتمعات ورقيها.

وكذلك وجود سياسة حكومية رسمية تدعم الدور التطوعي الشبابي، وتعتبره موازياً لدورها ومعاوناً لها، وليس منافساً أو بديلاً لها.

جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي لفريق التطوع الوطني سندكم والمقدم لفريق التطوع بمحايل .

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم في كلمة له :” أن العمل التطوعي اليوم بات من أهم ركائز نمو المجتمعات واستقرارها، وتزداد الحاجة إليه مع تعقد ظروف الحياة وتشابكها، فلم تعد الجهات الحكومية في الدول قادرة وحدها على مواجهة الحياة ومتطلباتها، فلا بد إذن من وجود ما يسد به النقص القائم، فجاء العمل التطوعي ليسد شيئاً في هذا الإطار”.

وأضاف :” أن الشباب في المجتمعات هم أساسها، وعنصر الحيوية والنشاط فيها، فلا بد لهم من دور في مجال الأعمال التطوعية، والتي يتبلور مفهومها فيما يقدمه الأفراد من مساهمات في أعمال التنمية المجتمعيَّة بشتى السبل المتاحة، المادية أو المعنوية، وهناك أهميَّة عظيمة لإسهامات الشباب في الأعمال التطوعية، كما أن هناك معوِقات وعراقيل تعترض الأعمال الشبابية التطوعية”.

وأفاد بأن الفريق التطوعي استقبل أكثر من 220 متطوعًا ومتطوعة وأنه سيتم اختيار عشرة طلاب من كل مدرسة لتأسيس فريق سندكم التطوعي بمحايل .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا عن الإجراءات الميدانية والتنظيمية وآلية عمل فريق سندكم قدمه العقيد عبد الله السرحاني ثم قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير شرحا عن الإسعافات الأولية وفي نهاية البرنامج جرى توقيع الميثاق الأخلاقي بحضور القيادات التعليمية .