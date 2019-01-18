محافظ محايل: للإعلاميين دور فعّال في نقل الصورة الحقيقية وإبراز الوجه الحسن للمحافظة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أكد محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، أن الاعلام يؤدي دورًا مهمًّا داخل كل مجتمع، من حيث تثقيف الناس بالأخبار والمعلومات والأفكار والتي تؤثر على عملية اتّخاذ القرار والتنفيذ.

وأضاف ابن لبدة خلال لقاء إعلاميي المحافظة بمقر صالة الاجتماعات بفندق الكونكورد، أمس أن وسائل الإعلام مصدر مهم من مصادر التوعية وبناء الفكر المجتمعي، وذات تأثير كبير في عملية تكوين الرأي الجماهيري، إلى جانب التأثير في تكوين اهتماماتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية.

وتابع: أن محافظة محايل ستشهد خلال الأيام القادمة انطلاق فعاليات وبرامج صدر الكرامة والتي ستحدث نقلة مميزة للمحافظة وللمناطق الأخرى، حيث إن المحافظة ستكرم أبناء الشهداء في المنطقة.

وشكر المحافظ أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال على دعمه واهتمامه بالشهداء والذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي بالمحافظة، والجهود المبذولة للرقي بالعمل الإعلامي في المحافظة، وتقديم رسالة متميزة من خلال مختلف الوسائل الإعلامية, والدور الفعال للإعلاميين في نقل الصورة الحقيقية، وإبراز الوجه الحسن للمحافظة، والسبل الكفيلة بتذليل الصعاب، التي قد تواجه العمل الإعلامي في المحافظة، سعياً للتعريف بما تمتلكه من مقومات سياحية وزراعية, حيث تعد محايل من أبرز المحافظات التي تشهد تدفق آلاف الزوار خلال موسم الشتاء.