محافظ منشآت يناقش التعاون مع السفير الألماني لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المواطن - الرياض

استقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت المهندس صالح بن إبراهيم سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو في مقر الهيئة بالرياض أمس لبحث سبل التعاون المشترك في إطار اختصاصات “منشآت”.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الخدمات التي نفذتها “منشآت” لتسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، منها: إصدار رخص حاضنات الأعمال بهدف تنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع، والبرامج التدريبية الهادفة إلى مساعدة المنشآت على النمو والتوسع والتأكيد على أهمية الاستدامة وسبل المحافظة عليها، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها “منشآت” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، منها: مبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة “استرداد”.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال مركز دعم المنشآت الذي يقدم حزمة من البرامج بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتطوير رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ويأتي اللقاء ضمن خطط الهيئة في الاستفادة وتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات النظيرة دولياً.

حضر اللقاء نائب المحافظ للتخطيط والتطوير الأستاذ سامي الحسيني.