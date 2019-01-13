إحباط استهداف الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بطائرة إيرانية مسيرة

المواطن -الرياض

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إحباط محاولة للميليشيا الانقلابية لاستهداف الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار باستخدام طائرة مسيرة.

وقال الإرياني في بيان له : قوات الجيش بدعم من التحالف تحبط عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران، في محاولة منها لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة.

وأضاف : هذا التطور الخطير يأتي بعد يوم من الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في قاعدة العند والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من القيادات العسكرية والضباط والجنود، ويعد تأكيدًا لنوايا الميليشيا الحوثية الإيرانية لنسف اتفاقات استوكهولم والدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة.