محايل تنهي استعدادها لفعالية صدر الكرامة ببرامج وفعاليات مميزة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أنهت محافظة محايل عسير بفرق عملها استعدادها لإطلاق فعالية “صدر الكرامة” ببرامج وفعاليات مميزة، تُعدّ من أهم البرامج على مستوى المنطقة، والتي ستنطلق مساء غد ” الأحد” برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ويدشنه محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة.

وأنهت اللجان اللمسات الأخيرة للفعالية التي جاءت لهذا العام بشكل مختلف من حيث البرامج والفعاليات المصاحبة، الذي تهتم بجميع فئات المجتمع والتي شملت الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية والرياضية إضافة إلى عدد من المعارض الحكومية وجادة محايل التي سوف تكون مفاجأة للأهالي والزوار والمشتين.

كما سيُحيي الأمير بدر بن عبدالمحسن أمسية شعرية بمسرح الجادة المفتوح وستستضيف فعالية صدر الكرامة صقور السعودية للتحليق في سماء محايل إضافة إلى إقامة دورة شهداء الوطن على كأس أمير منطقة عسير.

يذكر أن فعالية صدر الكرامة جاءت كلمسة وفاء لذوي الشهداء في منطقة عسير وذلك بإقامة مجموعة من الفعاليات الجماهيرية التي تعزز القيم الوطنية.