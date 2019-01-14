محترف برازيلي جديد في صفوف الليث الشبابي

المواطن - الرياض

أعلن المركز الإعلامي بالفريق الكروي الأول بنادي الشباب السعودي، عن إتمام صفقةٍ خارجية جديدة للفريق من الدوري اليوناني.

وتعاقدت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع المحترف البرازيلي سباستياو دي فريتاس (سيبا) القادم من فريق أولمبياكوس اليوناني، بعقدٍ يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

الجدير بالذكر أن المحترف البرازيلي “سيبا” لديه القدرة على اللعب في جميع المراكز الهجومية.

وبادرت إدارة الفريق بتمني التوفيق للاعب مع الليث الشبابي، وأن تكون مسيرته مرصّعة بالبطولات والألقاب، فيما عبر اللاعب عن سعادته لانضمامه لصفوف الفريق، ووعد الجماهير الشبابية بأن يقدم كل ما لديه بسبيل إسعادهم وإسعاد الإدارة الشبابية.