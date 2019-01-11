محكمة مصرية ترفض إعدام راقصة عذبت خادمتها حتى الموت ومثلت بجثتها

المواطن - القاهرة

رفضت محكمة مصرية حكم محكمة الدرجة السابقة بإعدام راقصة قتلت خادمتها.

وقضت محكمة النقض المصرية بقبول طعن الراقصة شمس و4 آخرين على حكم الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة بالإسكندرية.

واستبدلت المحكمة الحكم الصادر من الجنايات بحق المتهمين، بتخفيف إعدام للراقصة “أميمة.م” الشهيرة بـ “شمس” بالسجن 15 سنة، وتخفيف المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى، و٢ آخرين، بالسجن 5 سنوات بحسب صحيفة الأهرام.

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا في 8 أغسطس 2017، بالإعدام شنقًا لراقصة، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة و٢ آخرين، لاشتراكهم جميعًا في قتل المجني عليها “ولاء. م. ص” عام ٢٠١٤ التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة ، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.

وأسندت النيابة للمتهمين الـ ٥ جرائم القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا على المجني عليها ضربًا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.