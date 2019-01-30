محمد البريك هلاليًّا لثلاثة أعوام مقبلة

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد البريك لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع محمد البريك للعقد، مساء اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، فهد الراشد.

وجرت مراسم توقيع العقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد البريك، في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر في مقر نادي الهلال.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينفرد بالصدارة برصيد 40 نقطة، كما أنه الأقوى هجوميًّا حتى الآن برصيد 40 هدفًا.