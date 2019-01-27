محمد الشلهوب .. الحل السحري لهجوم #الهلال

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من قلة مشاركات محمد الشلهوب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه يُعتبر حلًا هجوميًا مهمًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأشارت شبكة الإحصاءات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد الشلهوب أسهم في إحراز هدفين خلال 25 دقيقة فقط لعبها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح محمد الشلهوب في تسجيل هدف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وصنع آخر، أي أنه يُساهم في إحراز هدف كل 12.5 دقيقة لعب.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفيحاء، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.