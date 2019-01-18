محمد العويس يُبدع.. والجماهير: ما قصرت

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد العويس بشكل لافت في منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، ليقود الأخضر إلى التأهل لثمن نهائي المسابقة القارية.

وكان محمد العويس على موعد مع التألق في بطولة كأس آسيا 2019، حيث خطف الأنظار خلال مباراتي كوريا الشمالية ولبنان، وحافظ على نظافة شباكه، ليفوز الأخضر برباعية دون رد في أول لقاء، وبثنائية نظيفة أمام منتخب الأرز.

وأصبح محمد العويس أول حارس مرمى سعودي لم تهتز شباكه خلال مباراتين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا، منذ الأسطورة محمد الدعيع نسخة عام 2000.

ورغم استقبال محمد العويس لهدفين في مباراة السعودية وقطر بالجولة الثالثة، إلا أن الهدفين من أخطاء دفاعية، حيث قدم حارس الأخضر أداءً مميزًا؛ ونجح في التصدي لركلة ترجيح حاسمة والعديد من الفرص الخطرة.

ونال محمد العويس إشادة كبيرة على “تويتر”، لأدائه القوي في البطولة وخاصة خلال لقاء قطر، ونشر حساب كأس آسيا 2019 الرسمي صورًا لحارس الأخضر بعد التصدي لركلة الترجيح، وقال: “يا له من تصد من العويس!”.

وأكدت الجماهير أن محمد العويس “ما قصر في بطولة كأس آسيا”، وأن استمراره على هذا الأداء المبهر، سيجعله أسطورة جديدة على خُطى الأسطورة محمد الدعيع، خاصة أن العويس يُعد أفضل حارس مرمى سعودي في الوقت الحالي.

وكتب الإعلامي ضيف الله الصقر: “من انتقد وينتقد الحارس العملاق محمد العويس حتماً إنه خجلان ويزداد خجلاً كل مرة ولكنه لا يملك الشجاعة ليعتذر له.. واصل يا بطل وقاتل للدفاع عن شباك منتخب وطنك وهم يقاتلون للنيل منك وتحطيمك”.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة اليابان، يوم الاثنين المقبل، في ثمن نهائي كأس آسيا 2019، وتعول جماهير الأخضر كثيرًا على محمد العويس في قيادة المنتخب الوطني لدور الـ8.