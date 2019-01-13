محمد بن سلمان في عيون الشباب : يحارب الفاسدين في الداخل والمتربصين من الخارج

المواطن - الرياض

منذ اليوم الأول لتوليه مهام عمله كولي للعهد أعلن الأمير محمد بن سلمان انحيازه الواضح للشباب ليس فقط في التصريحات والتوجيهات التي يصدرها سموه للجهات المختلفة ولكن على أرض الواقع في المبادرات والجولات الميدانية التي يقوم بها.

ولأن المجتمع السعودي حوالي 70 % منه في مرحلة الشباب كانت المشروعات والمبادرات التي يطلقها ولي العهد تستهدف الشباب بشكل خاص وليس أدل على ذلك من إطلاق مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج والتي تهدف إلى دعم الشباب ومساعدتهم على تأسيس أسرة وتكوين حياة جديدة.

الطموح والثقة

في البداية قال الدكتور عبدالملك آل الشيخ : يتقافزُ الطموحُ من بين عينيه كالتماعاتِ القمرِ على ضفاف البحر، وتندُّ من قسماته المضيئة لمحاتُ العزمِ الوثّابِ، يبتسمُ لأن مستقبلاً زاهرًا ينتظرُه وشعبَه، يمتطي صهواتِ أمجادِه، ويلوذُ بالله ثم بأهله الأوفياء؛ والحاقدون من كلِّ حدبٍ وصوبٍ لا يزالون يثرثرون بالتفاهات.

وقال أحد المواطنين :” نحن خلفك يا سيدي وندعمك ونؤمن بك ونثق في الله بأنك ستتربع على عرش الشرق الأوسط والعالم أجمع وتذكر أنت حفيد وابن ملوك وخلفك مليار مسلم يدعمك “.

وعد فأوفى



تأكيدات الشباب السعودي على أن ولي العهد يعي مشاكلهم ويتفهم قضاياهم ويتحدث معهم بلغتهم ويفي بعهده معهم هو السمة البارزة في تعليقات المواطنين على ما يقوم به ولي العهد من مشروعات ومبادرات .

يقول نايف مجبل العسكر : العظماء على مر التاريخ يعترض في طريقهم من أجل الإصلاح والبناء ونشر الرقي في مجتمعاتهم فئة ابتليت بثالوث الانحطاط الكذبِ و الحسدِ والطمعِ، ولكنهم يتجاوزونها بصدقهم وثباتهم وإخلاصهم.. محمد بن سلمان أنموذجًا.

وأضافت مواطنة أخرى :” يسهر ، يسافر ، يفكر ،يتفقد ، يدرس مخططات ، يعقد اتفاقات ، يحضر اجتماعات متتالية ، ينفذ برامج ، يدير رؤية ، يدير معارك ، يحارب الفاسدين في الداخل والمتربصين من الخارج. أي قوة نتحدث عنها يا رجل “.

ويضيف فايز العنزي: سياسة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سياسة حكيمة باتجاه جميع الدول والأشقاء بالأخص اليمن.

أما منصور فقال:” لا تنسوا وجه الخير من الدعاء له في ظهر الغيب . اللهم أنعم عليه بالصحة والعافية وطول العمر ، اللهم دمر كل من يعاديه ، اللهم وفقه وسدد على طريق الخير خُطاه . اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين”.