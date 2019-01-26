محيط_الرعب_صعب_المنال .. رد الهلاليين بعد أحداث 8 ديسمبر

المواطن - محمد سمعه

بعد تصريحات قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، باحتمالية نقل مباراة النصر وأحد إلى ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال في الرياض، وجاء الرد سريعًا بالرفض القاطع.

بدأت القصة عندما تقدم نادي النصر بطلب نقل مبارياته من ملعبي الملك فهد والملز لسوء أرضيتهما، حيث فكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في نقل المباراة إلى ملعب جامعة الملك سعود كونه الأكثر تطورًا في الفترة الحالية.

وكان رد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال عبر حسابه الخاص في تويتر، بأن ملعب الجامعة لن تُقام عليه إلا مباريات الهلال فقط لا غير، ليضطر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى نقل مباراة النصر وأحد إلى مدينة المجمعة.

رفض هلالي له أسبابه:

وجاء الرفض الهلالي حول استقبال مباريات النصر في ملعب الجامعة؛ وذلك بسبب تخريب بعض الجماهير النصراوية لبعض المقاعد في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود خلال لقاء الهلال والنصر يوم الثامن من ديسمبر الماضي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وظهر السخط الكبير في الأوساط الرياضية حول عدم الاهتمام بتصليح أرضية الملاعب في مدينة الرياض، خاصة بعد ظهور أرضية ملعب الملك فهد الدولي بشكل سيئ للغاية خلال لقاء النصر والأنصار في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الأسابيع القليلة الماضية.