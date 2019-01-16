مخالفتان للتوطين في نجران بعد جولات على 19 مكتبًا للخدمات 

المواطن - واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على مكاتب الخدمات للتأكيد على تطبيق قرارات توطين الوظائف وقصرها على السعوديين فقط.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات التفتيشية شملت ١٩ مكتبًا للخدمات ، وحصرت 17 موظفًا سعوديًا، فيما ضبطت مخالفتين لعمل وافدين في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين، وجاري إنهاء إجراءاتهم تمهيداّ لتحويلهم لمكتب العمل لضبط المخالفات بحقهم وحق المشغلين لهم.

ودعا الدوسري الشركات والمؤسسات إلى سرعة الاستفادة من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل دعم توطين الوظائف بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.