مختار فلاتة ينضم لتدريبات #القادسية بعد رحيله عن #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي القادسية عن انضمام اللاعب مختار فلاتة، لاعب الهلال السابق، إلى تدريبات الفريق الأول اليوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر تويتر، أن اللاعب مختار فلاتة انضم إلى تدريبات نادي القادسية، كما سيتم توقيع العقد الرسمي معه للالتحاق بصفوف القادسية بعد إجراء الفحص الطبي عليه.

وكان نادي الهلال أعلن بالأمس عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب مختار فلاتة، ليتم فسخ عقده والرحيل عن أزرق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل نادي القادسية حاليًّا المركز العاشر في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

وسبق للاعب مختار فلاتة اللعب في صفوف نادي الشباب والوحدة ونادي الاتحاد ولعب مع الهلال من عام 2017 حتى يناير 2019.